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Оккупанты возвращают на линию фронта ранее "эвакуированных" мирных жителей – ЦНС

"Украинская правда"Суббота, 26 августа 2023, 04:22
Оккупанты возвращают на линию фронта ранее эвакуированных мирных жителей – ЦНС
ОККУПАНТ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С GETTY IMAGES

Российские захватчики начали возвращать домой жителей населенных пунктов, которые расположены непосредственно на линии соприкосновения. Людей хотят использовать как "живой щит".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Россияне начали деэвакуацию жителей Токмака и Васильевки, которых ранее депортировали в Бердянск.

Также гауляйтеры объявили об открытии школ на линии соприкосновения, несмотря на размещение в них армии РФ".

Детали: В Сопротивлении отметили, что враг воспользовался "эвакуацией", чтобы паспортизировать жителей, поскольку только при наличии российского гражданства люди могли получить жилье и социальные выплаты.

"Теперь же их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия", – сообщили в ЦНС.

Темы: Росcияоккупация
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