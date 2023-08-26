Оккупанты возвращают на линию фронта ранее "эвакуированных" мирных жителей – ЦНС

Российские захватчики начали возвращать домой жителей населенных пунктов, которые расположены непосредственно на линии соприкосновения. Людей хотят использовать как "живой щит".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Россияне начали деэвакуацию жителей Токмака и Васильевки, которых ранее депортировали в Бердянск.

Также гауляйтеры объявили об открытии школ на линии соприкосновения, несмотря на размещение в них армии РФ".

Детали: В Сопротивлении отметили, что враг воспользовался "эвакуацией", чтобы паспортизировать жителей, поскольку только при наличии российского гражданства люди могли получить жилье и социальные выплаты.

"Теперь же их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия", – сообщили в ЦНС.