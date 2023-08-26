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Окупанти воюють в районі Роботиного без ротацій і підкріплень – ISW

"Українська правда"Субота, 26 серпня 2023, 05:32
Окупанти воюють в районі Роботиного без ротацій і підкріплень – ISW
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Українські війська 25 серпня продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, оскільки російські "воєнкори" висловили занепокоєння відсутністю підкріплень і ротації у цьому районі, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська досягли невизначених успіхів на напрямках Новоданилівка-Новопокровка (5-13 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Очеретувате (9-25 км на південний схід від Оріхова).

Один відомий російський "воєнкор" висловив занепокоєння щодо здатності втомлених боями російських військ захистити себе від можливих майбутніх атак з боку України в районі Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на тлі заяв про те, що бойові дії перемістилися в південну частину Роботиного. Він стверджує, що багато російських військовослужбовців, які воюють під Роботиним, перебувають на передовій з початку українського контрнаступу і що ці підрозділи борються з нестачею підкріплень на передовій.

Це твердження підтверджує оцінку ISW, що російські війська, які воюють на заході Запорізької області, обороняються від українських атак з початку контрнаступу без ротації або значного підкріплення.

Теми: Запорізька областьРосія
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