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Оккупанты воюют в районе Роботино без ротаций и подкреплений – ISW

"Украинская правда"Суббота, 26 августа 2023, 05:32
Оккупанты воюют в районе Роботино без ротаций и подкреплений – ISW
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Украинские войска 25 августа продолжили контрнаступательные операции возле Роботино на западе Запорожской области и продвинулись вперед, поскольку российские "военкоры" выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации в этом районе, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска достигли неопределенных успехов на направлениях Новоданиловка-Новопокровка (5-13 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка-Очеретоватое (9-25 км к юго-востоку от Орехова).

Один известный российский "военкор" выразил обеспокоенность относительно способности уставших от боев российских войск защитить себя от возможных будущих атак со стороны Украины в районе Роботино (10 км к югу от Орехова) на фоне заявлений о том, что боевые действия переместились в южную часть Роботино. Он утверждает, что многие российские военнослужащие, воюющие под Роботино, находятся на передовой с начала украинского контрнаступления и что эти подразделения борются с нехваткой подкреплений на передовой.

Это утверждение подтверждает оценку ISW, что российские войска, воюющие на западе Запорожской области, обороняются от украинских атак с начала контрнаступления без ротации или значительного подкрепления.

Темы: Запорожская областьРосcия
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