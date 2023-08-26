Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты воюют в районе Роботино без ротаций и подкреплений – ISW

"Украинская правда"Суббота, 26 августа 2023, 05:32
Оккупанты воюют в районе Роботино без ротаций и подкреплений – ISW
СКРИНШОТ DEEPSTATEMAP

Украинские войска 25 августа продолжили контрнаступательные операции возле Роботино на западе Запорожской области и продвинулись вперед, поскольку российские "военкоры" выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации в этом районе, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска достигли неопределенных успехов на направлениях Новоданиловка-Новопокровка (5-13 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка-Очеретоватое (9-25 км к юго-востоку от Орехова).

Один известный российский "военкор" выразил обеспокоенность относительно способности уставших от боев российских войск защитить себя от возможных будущих атак со стороны Украины в районе Роботино (10 км к югу от Орехова) на фоне заявлений о том, что боевые действия переместились в южную часть Роботино. Он утверждает, что многие российские военнослужащие, воюющие под Роботино, находятся на передовой с начала украинского контрнаступления и что эти подразделения борются с нехваткой подкреплений на передовой.

Это утверждение подтверждает оценку ISW, что российские войска, воюющие на западе Запорожской области, обороняются от украинских атак с начала контрнаступления без ротации или значительного подкрепления.

Темы: Запорожская областьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Запорожская область
На Запорожье 1,5 тысячи оккупантов расквартировались на гражданских объектах – Генштаб
Враг активизировал тактическую авиацию в Запорожской области
Украинцы, похоже, прорвали первую линию обороны РФ на юге – СNN
Последние новости
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
Все новости...
Реклама: