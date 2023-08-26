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У Держдепі США очікують повернення експорту українського зерна до "довоєнних показників"

"Українська правда"Субота, 26 серпня 2023, 06:25
У Держдепі США очікують повернення експорту українського зерна до довоєнних показників
ФОТО З САЙТУ MTU.GOV.UA

У Державному департаменті США заявили, що бачать "життєздатні маршрути" для експорту українського зерна, а тому прагнуть у наступні місяці повернутися до "довоєнних показників" експорту.

Джерело: керівник Офісу з координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О'Брайен, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Думаю, що ми бачимо, що існують життєздатні маршрути через територіальні води і сухопутні шляхи України.

І ми прагнемо протягом наступних кількох місяців повернутися до експорту з України на рівні середніх довоєнних показників".

Довідково. Раніше Україна відвантажувала мільйони тонн продовольства з чорноморських портів Одеси та Миколаєва. Після виходу Росії із "зернової угоди" Україна змушена покладатися на порти на річці Дунай.

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Теми: зерноУкраїнаСША
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