У Держдепі США очікують повернення експорту українського зерна до "довоєнних показників"
У Державному департаменті США заявили, що бачать "життєздатні маршрути" для експорту українського зерна, а тому прагнуть у наступні місяці повернутися до "довоєнних показників" експорту.
Джерело: керівник Офісу з координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О'Брайен, якого цитує Reuters
Пряма мова: "Думаю, що ми бачимо, що існують життєздатні маршрути через територіальні води і сухопутні шляхи України.
І ми прагнемо протягом наступних кількох місяців повернутися до експорту з України на рівні середніх довоєнних показників".
Довідково. Раніше Україна відвантажувала мільйони тонн продовольства з чорноморських портів Одеси та Миколаєва. Після виходу Росії із "зернової угоди" Україна змушена покладатися на порти на річці Дунай.
Передісторія:
- 17 липня РФ заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.
- 19 липня міністерство оборони Росії заявило, що вважатиме всі судна, які наближаються до України, потенційними перевізниками зброї.