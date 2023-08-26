В Госдепе США ожидают возвращения экспорта украинского зерна к "довоенным показателям"
В Государственном департаменте США заявили, что видят "жизнеспособные маршруты" для экспорта украинского зерна, а потому стремятся в последующие месяцы вернуться к "довоенным показателям" экспорта.
Источник: руководитель Офиса по координации санкций Государственного департамента США Джеймс О'Брайен, которого цитирует Reuters
Прямая речь: "Думаю, что мы видим, что существуют жизнеспособные маршруты через территориальные воды и сухопутные пути Украины.
И мы стремимся в течение следующих нескольких месяцев вернуться к экспорту из Украины на уровне средних довоенных показателей".
Справка. Ранее Украина отгружала миллионы тонн продовольствия из черноморских портов Одессы и Николаева. После выхода России из "зерновой сделки" Украина вынуждена полагаться на порты на реке Дунай.
Предыстория:
- 17 июля РФ заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.
- 19 июля министерство обороны России заявило, что будет считать все суда, которые приближаются к Украине, потенциальными перевозчиками оружия.