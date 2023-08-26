В Госдепе США ожидают возвращения экспорта украинского зерна к "довоенным показателям"

В Государственном департаменте США заявили, что видят "жизнеспособные маршруты" для экспорта украинского зерна, а потому стремятся в последующие месяцы вернуться к "довоенным показателям" экспорта.

Источник: руководитель Офиса по координации санкций Государственного департамента США Джеймс О'Брайен, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Думаю, что мы видим, что существуют жизнеспособные маршруты через территориальные воды и сухопутные пути Украины.

И мы стремимся в течение следующих нескольких месяцев вернуться к экспорту из Украины на уровне средних довоенных показателей".

Справка. Ранее Украина отгружала миллионы тонн продовольствия из черноморских портов Одессы и Николаева. После выхода России из "зерновой сделки" Украина вынуждена полагаться на порты на реке Дунай.

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