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В Госдепе США ожидают возвращения экспорта украинского зерна к "довоенным показателям"

"Украинская правда"Суббота, 26 августа 2023, 06:25
В Госдепе США ожидают возвращения экспорта украинского зерна к довоенным показателям
ФОТО С САЙТА MTU.GOV.UA

В Государственном департаменте США заявили, что видят "жизнеспособные маршруты" для экспорта украинского зерна, а потому стремятся в последующие месяцы вернуться к "довоенным показателям" экспорта.

Источник: руководитель Офиса по координации санкций Государственного департамента США Джеймс О'Брайен, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Думаю, что мы видим, что существуют жизнеспособные маршруты через территориальные воды и сухопутные пути Украины.

И мы стремимся в течение следующих нескольких месяцев вернуться к экспорту из Украины на уровне средних довоенных показателей".

Справка. Ранее Украина отгружала миллионы тонн продовольствия из черноморских портов Одессы и Николаева. После выхода России из "зерновой сделки" Украина вынуждена полагаться на порты на реке Дунай.

Предыстория:

  • 17 июля РФ заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.
  • 19 июля министерство обороны России заявило, что будет считать все суда, которые приближаются к Украине, потенциальными перевозчиками оружия.

Темы: зерноУкраинаСША
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