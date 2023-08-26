За минулу добу відбулось понад 40 зіткнень з ворогом – зведення

Протягом 25 серпня між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося понад 40 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 2 крилаті ракети "Калібр" та 4 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Удів Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Лісківщина, Богданове Чернігівської області; Середина-Буда, Кучерівка, Ходине, Степне, Миропільське Сумської області та Зибине, Охрімівка, Варварівка, Грачовка, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Орлянське Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Чернещини, Червоного Става Харківської області, Твердохлібового, Макіївки, Ямполя Луганської області та Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Свято-Покровське, Званівка, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Курдюмівка, Біла Гора, Диліївка, Олександро-Шультине, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, Новомихайлівка, Костянтинівкка, Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Времівки, Благодатного, Старомайорського, Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Рівнопіль, Благодатне, Привільне, Бурлацьке Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них: Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Лук’янівське, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали Хрещенівка, Ольгівка, Микільське, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.