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За минувшие сутки произошло более 40 столкновений с врагом – сводка

"Украинская правда"Суббота, 26 августа 2023, 07:03
За минувшие сутки произошло более 40 столкновений с врагом – сводка
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

В течение 25 августа между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло более 40 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 2 крылатые ракеты "Калибр" и 4 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло более 40 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Удов Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Лесковщина, Богданово Черниговской области; Середина-Буда, Кучеровка, Ходино, Степное, Миропольское Сумской области и Зыбино, Охримовка, Варваровка, Грачевка, Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Гряниковка, Синьковка, Купянск, Орлянское Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шийковки, Чернещины, Красного Става Харьковской области, Твердохлебово, Макеевки, Ямполя Луганской области и Спирного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Свято-Покровское, Звановка, Выемка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, среди них Курдюмовка, Белая Гора, Дилиевка, Александро-Шультино, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Константиновка, Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Угледара, Временки, Благодатного, Старомайорского, Урожайно Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них: Угледар, Новоукраинка, Урожайное, Ровнополь, Благодатное, Привольное, Буралацкое Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них: Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Чаривне, Лукьяновское, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Крещеновка, Ольговка, Никилское, Херсон, Днепровское, Кизомыс Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Темы: ГенштабВооруженные силы
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