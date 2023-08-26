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Ще 640 російських окупантів знищені в Україні

Роман ПетренкоСубота, 26 серпня 2023, 08:23
Ще 640 російських окупантів знищені в Україні
ФОТО: ЦНС

Збройні сили знищили ще 640 російських загарбників та десятки їхньої техніки.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 260270 (+640) осіб,
  • танків ‒ 4390 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од,
  • артилерійських систем – 5379 (+18) од,
  • РСЗВ – 726 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 497 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 1411 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 804 (+2).

Дані уточнюються.

Теми: війна
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