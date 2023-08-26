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Еще 640 российских оккупантов уничтожены в Украине

Роман ПетренкоСуббота, 26 августа 2023, 08:23
Еще 640 российских оккупантов уничтожены в Украине
ФОТО: ЦНС

Вооруженные силы уничтожили еще 640 российских захватчиков и десятки их техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 260270 (+640) человек,
  • танков - 4390 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 8539 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 5379 (+18) ед,
  • РСЗО - 726 (+2) ед,
  • средства ПВО - 497 (+2) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4367 (+11),
  • крылатые ракеты - 1411 (+2),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7823 (+33) ед,
  • специальная техника - 804 (+2).

Данные уточняются.

Темы: война
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