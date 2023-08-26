Закупівля курток для ЗСУ: Резніков вже ставить Ткачу та Радіній умови, йому відповіли

Міністр оборони Олексій Резніков у відповідь на розслідування "Української правди" щодо причетності племінника нардепа від "Слуги народу" під час скандальної закупівлі літніх курток для ЗСУ готовий піти у відставку, якщо не доведе, що куртки дійсно були зимові.

Джерело: Резніков у коментарі "Українській правді", журналіст УП Михайло Ткач та нардепка Анастасія Радіна у Facebook

Деталі: Раніше журналісти-розслідувачі повідомляли, що одна з турецьких компаній отримала 30 мільйонів доларів від Міністерства оборони за зимові куртки для Збройних сил, але поставила літні за завищеною у декілька разів вартістю.

25 серпня на "Українській правді" вийшло розслідування, в якому йдеться, що одним з власників цієї компанії був племінник народного депутата президентської фракції "Слуга народу", який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Після цього нардепка від "Слуг народу" та голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна повідомила, що звернеться до НАБУ через цю справу.

Резніков відповів на звинувачення, запропонувавши "парі" Ткачу та Радіній: якщо виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то Радіна має скласти мандат, а Ткач — піти з видання і на 3 роки припинити займатися журналістикою.

Він, проте, проігнорував тему розслідування УП щодо причетності до турецької компанії племінника нардепа.

Міністр заявив, що під час розбору ситуації "надасть всі документи, докази, факти й матеріали, які стосуються справи, "щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства".

"Арбітрами" Резніков запрошує комітет з депутатської етики ВРУ і комісію журналістської етики, але не пояснює, чому саме їх.

Ткач відповів, щоб міністр укладав не парі, а "договори про закупівлі по ринкових цінах і не з родичами "слуг народу".

Пряма мова Ткача: "Якщо ви готові спростувати цей факт, я, як і українське суспільство, вас уважно слухаю. Але протягом дня з моменту виходу розслідування ми так і не побачили будь-яких пояснень з цього приводу.

Мені невідомо, чому замість пояснень щодо участі племінника депутата оборонного комітету у закупівлях міністерства оборони, ви були змушені опускатися до неміністерського рівня тиску на ЗМІ.

Я піду лише тоді, коли останній внутрішній кат українського суспільства, який думає, що може безкарно використовувати владу суспільства у своїх приватних інтересах, заб’ється в кут. А наразі ідеї тих, хто перебуває на шляху до цього кута, мене не турбують. Бо це моя робота.

Ваша робота, чого ви ніяк не хочете зрозуміти:

забезпечувати прозорі закупівлі тих речей, які не становлять державної таємниці, унеможливлюючи корупційний заробіток на війні; співпрацювати з правоохоронними органами у розслідуваннях стосовно розкрадань у вашому міністерстві; повністю сприяти всім, хто працює над першим або другим пунктами".

Більше деталей: Радіна також відповіла на пропозицію від міністра, підтримавши парі.

Пряма мова Радіної: "Пропоную вам, пане міністре, до 9 ранку понеділка, 28 серпня, спростувати те, що:

Міноборони без тендеру купило куртки у "турецької" фірми-посередника, одним із власників якої на момент договору з Міноборони був цілком український племінник народного депутата з оборонного комітету Касая. Причетність племінника до компанії не спростовував навіть сам пан Касай; Міноборони сплатило за куртки утричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці аж до кордону України. Достовірність документа підтвердив голова ТСК з розслідування економічних злочинів Ярослав Железняк.

Або Ви йдете у відставку.

Спростуєте — я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)".

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