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Закупка курток для ВСУ: Резников уже ставит Ткачу и Радиной условия, ему ответили

Роман ПетренкоСуббота, 26 августа 2023, 10:16
Закупка курток для ВСУ: Резников уже ставит Ткачу и Радиной условия, ему ответили
фото: getty images

Министр обороны Алексей Резников в ответ на расследование "Украинской правды" о причастности племянника нардепа от "Слуги народа" во время скандальной закупки летних курток для ВСУ готов уйти в отставку, если не докажет, что куртки действительно были зимние.

Источник: Резников в комментарии "Бабелю", журналист УП Михаил Ткач и нардеп Анастасия Радина в Facebook

Детали: 25 августа на "Украинской правде" вышло расследование, в котором сообщается, что одна из турецких компаний получила 30 миллионов долларов от Министерства обороны за зимние куртки, но получила летние по завышенной в несколько раз стоимости.

Одним из владельцев этой компании был племянник народного депутата президентской фракции "Слуга народа", который входит в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

После этого нардеп от "Слуг народа" и председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина сообщила, что обратится в НАБУ из-за этого дела.

Резников ответил на обвинения, предложив "пари" Ткачу и Радиной: если окажется, что были поставлены 180 тысяч зимних курток, а не летних, то Радина должна сложить мандат, а Ткач - уйти из издания и на 3 года прекратить заниматься журналистикой.

Он, однако, проигнорировал тему расследования УП о причастности к турецкой компании племянника нардепа.

Министр заявил, что во время разбора ситуации "предоставит все документы, доказательства, факты и материалы, которые касаются дела, "чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества".

"Арбитрами" Резников приглашает комитет по депутатской этике ВРУ и комиссию журналистской этики, но не объясняет, почему именно их.

Ткач ответил, чтобы министр заключал не пари, а "договоры о закупках по рыночным ценам и не с родственниками "слуг народа".

Прямая речь Ткача: "Если вы готовы опровергнуть этот факт, я, как и украинское общество, вас внимательно слушаю. Но в течение дня с момента выхода расследования мы так и не увидели каких-либо объяснений по этому поводу.

Мне неизвестно, почему вместо объяснений относительно участия племянника депутата оборонного комитета в закупках министерства обороны, вы были вынуждены опускаться до неминистерского уровня давления на СМИ.

Я уйду только тогда, когда последний внутренний палач украинского общества, который думает, что может безнаказанно использовать власть общества в своих частных интересах, забьется в угол. А пока идеи тех, кто находится на пути к этому углу, меня не беспокоят. Потому что это моя работа.

Ваша работа, чего вы никак не хотите понять:

  1. обеспечивать прозрачные закупки тех вещей, которые не составляют государственной тайны, исключая коррупционный заработок на войне;
  2. сотрудничать с правоохранительными органами в расследованиях относительно хищений в вашем министерстве;
  3. полностью способствовать всем, кто работает над первым или вторым пунктами".
    Больше деталей: Радина также ответила на предложение от министра, поддержав пари.

Прямая речь Радиной: "Предлагаю вам, господин министр, до 9 утра понедельника, 28 августа, опровергнуть то, что:

  1. Минобороны без тендера купило куртки у "турецкой" фирмы-посредника, одним из владельцев которой на момент договора с Минобороны был вполне украинский племянник народного депутата из оборонного комитета Касая. Причастность племянника к компании не опровергал даже сам господин Касай;
  2. Минобороны заплатило за куртки втрое дороже, чем это указано в документе с турецкой стороны, с которым груз выехал из Турции и проехал другие таможни вплоть до границы Украины. Достоверность документа подтвердил глава ВСК по расследованию экономических преступлений Ярослав Железняк.

Или Вы уходите в отставку.

Опровергнете - я сложу мандат сразу после принятия закона о восстановлении публичного декларирования состояния чиновников, в том числе военкомов и горе-закупщиков для армии (против последнего выступаете Вы лично)".

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Темы: МинобороныРезниковкоррупцияВооруженные силы
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