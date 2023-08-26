Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через успіхи ЗСУ на Півдні Росія може наступати на Куп'янськ та Лиман – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 26 серпня 2023, 10:52
Через успіхи ЗСУ на Півдні Росія може наступати на Куп'янськ та Лиман – розвідка Британії
фото ілюстративне: GETTY IMAGES

Розвідка Британії припускає, що російське командування у наступні місяці активізує наступ в районі Куп’янська та Лиману.

Джерело: огляд Міністерства оборони Британії від 26 серпня, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка розповідає, що через український контрнаступ російські війська відчувають тиск на півдні та під Бахмутом, але в районі Куп’янська та Лиману продовжують атакувати і досягли обмеженого локального просування. 

"З тим як Україна поступово просувається на півдні, Росія, згідно зі своєю доктриною, мала би спробувати перехопити ініціативу шляхом переходу до наступальних дій на оперативному рівні. Куп’янськ та Лиман – один із можливих напрямків, де це може статися.

Існує реалістична можливість того, що Росія збільшить інтенсивність наступальних дій на вісі Куп’янськ-Лиман у наступні два місяці, ймовірно з ціллю просунутися на захід до річки Оскіл і створити буферну зону довкола Луганської області", – зазначає розвідка. 

Нагадаємо: Попередній огляд був присвячений ймовірній загибелі ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина. Британська розвідка припускає, що це матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.

До того розвідка розповідала про рідкісний візит президента РФ Владіміра Путіна до штабу у Ростові.

Теми: контрнаступдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Окупанти воюють в районі Роботиного без ротацій і підкріплень – ISW
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Біля Мелітополя другий день поспіль лунають вибухи – мер
Над Україною увечері збили обидва "Шахеди"
Останні новини
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:40
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабнути щодо долара та євро
Усі новини...
Реклама: