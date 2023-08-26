Через успіхи ЗСУ на Півдні Росія може наступати на Куп'янськ та Лиман – розвідка Британії

Розвідка Британії припускає, що російське командування у наступні місяці активізує наступ в районі Куп’янська та Лиману.

Джерело: огляд Міністерства оборони Британії від 26 серпня, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка розповідає, що через український контрнаступ російські війська відчувають тиск на півдні та під Бахмутом, але в районі Куп’янська та Лиману продовжують атакувати і досягли обмеженого локального просування.

"З тим як Україна поступово просувається на півдні, Росія, згідно зі своєю доктриною, мала би спробувати перехопити ініціативу шляхом переходу до наступальних дій на оперативному рівні. Куп’янськ та Лиман – один із можливих напрямків, де це може статися.

Існує реалістична можливість того, що Росія збільшить інтенсивність наступальних дій на вісі Куп’янськ-Лиман у наступні два місяці, ймовірно з ціллю просунутися на захід до річки Оскіл і створити буферну зону довкола Луганської області", – зазначає розвідка.

Нагадаємо: Попередній огляд був присвячений ймовірній загибелі ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина. Британська розвідка припускає, що це матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.

До того розвідка розповідала про рідкісний візит президента РФ Владіміра Путіна до штабу у Ростові.