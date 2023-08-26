Из-за успехов ВСУ на Юге Россия может наступать на Купянск и Лиман - разведка Британии

Разведка Великобритании предполагает, что российское командование в последующие месяцы активизирует наступление в районе Купянска и Лимана.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании от 26 августа, "Европейская правда"

Детали: Разведка рассказывает, что из-за украинского контрнаступления российские войска испытывают давление на юге и под Бахмутом, но в районе Купянска и Лимана продолжают атаковать и достигли ограниченного локального продвижения.

"С тем как Украина постепенно продвигается на юге, Россия, согласно своей доктрине, должна была бы попытаться перехватить инициативу путем перехода к наступательным действиям на оперативном уровне. Купянск и Лиман - одно из возможных направлений, где это может произойти.

Существует реалистичная возможность того, что Россия увеличит интенсивность наступательных действий на оси Купянск-Лиман в следующие два месяца, вероятно с целью продвинуться на запад к реке Оскол и создать буферную зону вокруг Луганской области", - отмечает разведка.

Напомним: Предварительный обзор был посвящен вероятной гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Британская разведка предполагает, что это будет иметь глубоко дестабилизирующее влияние на группу.

До этого разведка рассказывала о редком визите президента РФ Владимира Путина в штаб в Ростове.