Росіяни влучили по кафе з людьми у Куп’янському районі, є загиблі – ОВА
Субота, 26 серпня 2023, 11:22
Російські окупанти вранці 26 серпня вдарили по Куп’янському району, влучили у кафе, відомо про щонайменше двох загиблих, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Джерело: Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили по Куп’янському району.
За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений.
Ворог влучив у цивільний об‘єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі".
Деталі: На місці працюють екстрені служби. Дані щодо загиблих та поранених уточнюються.