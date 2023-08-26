Росіяни влучили по кафе з людьми у Куп’янському районі, є загиблі – ОВА

Російські окупанти вранці 26 серпня вдарили по Куп’янському району, влучили у кафе, відомо про щонайменше двох загиблих, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили по Куп’янському району.

За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений.

фото: прокуратура Харківщини

Ворог влучив у цивільний об‘єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі".

Деталі: На місці працюють екстрені служби. Дані щодо загиблих та поранених уточнюються.