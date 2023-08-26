Россияне попали по кафе с людьми в Купянском районе, есть погибшие – ОВА

Российские оккупанты утром 26 августа ударили по Купянскому району, попали в кафе, известно о по меньшей мере двух погибших, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты ударили по Купянскому району.

По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 - ранен.

Враг попал в гражданский объект - кафе, где днем находились местные жители".

фото: прокуратура Харьковщины

Детали: На месте работают экстренные службы. Данные о погибших и раненых уточняются.