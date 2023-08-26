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У Росії горить великий склад піротехніки

Роман ПетренкоСубота, 26 серпня 2023, 14:02
У Росії горить великий склад піротехніки
скріншот: 112

У російському Кемерові вдень 26 серпня спостерігають величезну пожежу на місцевому складі феєрверків.

Джерело: "Осторожно, новости", Mash

Деталі: За словами очевидців, пожежа супроводжується вибухами феєрверків, які чутно в усьому місті.

На самому початку пожежі фіксували площу загоряння не менше 600 метрів, скільки зараз - невідомо.

Повідомляється, що через пожежу конструкції не витримали, будівля обвалилася.

Також перевіряється інформація, що крім піротехніки на складі зберігали газові балони.

Теми: Росіяпожежа
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