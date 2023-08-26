У Росії горить великий склад піротехніки
Субота, 26 серпня 2023, 14:02
У російському Кемерові вдень 26 серпня спостерігають величезну пожежу на місцевому складі феєрверків.
Джерело: "Осторожно, новости", Mash
Деталі: За словами очевидців, пожежа супроводжується вибухами феєрверків, які чутно в усьому місті.
На самому початку пожежі фіксували площу загоряння не менше 600 метрів, скільки зараз - невідомо.
Повідомляється, що через пожежу конструкції не витримали, будівля обвалилася.
Також перевіряється інформація, що крім піротехніки на складі зберігали газові балони.