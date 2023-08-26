В России горит большой склад пиротехники

В российском Кемерово днем 26 августа наблюдают огромный пожар на местном складе фейерверков.

Источник: "Осторожно, новости", Mash

Детали: По словам очевидцев, пожар сопровождается взрывами фейерверков, которые слышно во всем городе.

В самом начале пожара фиксировали площадь возгорания не меньше 600 метров, сколько сейчас – неизвестно.

Сообщается, что из-за пожара конструкции не выдержали, здание обрушилось.

Также проверяется информация, что кроме пиротехники на складе хранили газовые баллоны.