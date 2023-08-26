В России горит большой склад пиротехники
Суббота, 26 августа 2023, 14:02
В российском Кемерово днем 26 августа наблюдают огромный пожар на местном складе фейерверков.
Источник: "Осторожно, новости", Mash
Детали: По словам очевидцев, пожар сопровождается взрывами фейерверков, которые слышно во всем городе.
В самом начале пожара фиксировали площадь возгорания не меньше 600 метров, сколько сейчас – неизвестно.
Сообщается, что из-за пожара конструкции не выдержали, здание обрушилось.
Также проверяется информация, что кроме пиротехники на складе хранили газовые баллоны.