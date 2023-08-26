NYT: Атаки БПЛА по Росії покликані підняти моральний дух українців

Атаки дронів по території Росії, яких останніми тижнями стало помітно більше, покликані продемонструвати українській громадськості, що Києву є чим відповісти на дії Москви, пише The New York Times.

Джерело: The New York Times з посиланням на американських чиновників

Деталі: Американські чиновники вважають, що ці удари є важливими на тлі нібито повільних темпів контрнаступу.

Видання пише, що влітку почастішали атаки БПЛА по території Росії, багато з яких були українського виробництва.

Це призвело до пошкодження будівель у центрі Москви, тимчасового закриття аеропортів і навіть до знищення бомбардувальників. Ці удари "істотної шкоди військовому потенціалу Росії не завдали, але й не призвели до ескалації".

Однак американські чиновники кажуть, що є і "важливіша аудиторія, на яку розраховані ці удари".

Якщо в атак безпілотників узагалі існує стратегічна мета, то це зміцнення морального духу населення і військ України.

Офіційні особи США також очікують, що Україна продовжить завдавати ударів по території Росії, оскільки це важливий сигнал Кремлю: Київ готовий завдати удару у відповідь.

Нагадаємо: Мер столиці РФ Сергій Собянін стверджував, що вночі 26 серпня на околиці Москви російські сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник.