NYT: Атаки БПЛА по Росії покликані підняти моральний дух українців
Атаки дронів по території Росії, яких останніми тижнями стало помітно більше, покликані продемонструвати українській громадськості, що Києву є чим відповісти на дії Москви, пише The New York Times.
Джерело: The New York Times з посиланням на американських чиновників
Деталі: Американські чиновники вважають, що ці удари є важливими на тлі нібито повільних темпів контрнаступу.
Видання пише, що влітку почастішали атаки БПЛА по території Росії, багато з яких були українського виробництва.
Це призвело до пошкодження будівель у центрі Москви, тимчасового закриття аеропортів і навіть до знищення бомбардувальників. Ці удари "істотної шкоди військовому потенціалу Росії не завдали, але й не призвели до ескалації".
Однак американські чиновники кажуть, що є і "важливіша аудиторія, на яку розраховані ці удари".
Якщо в атак безпілотників узагалі існує стратегічна мета, то це зміцнення морального духу населення і військ України.
Офіційні особи США також очікують, що Україна продовжить завдавати ударів по території Росії, оскільки це важливий сигнал Кремлю: Київ готовий завдати удару у відповідь.
Нагадаємо: Мер столиці РФ Сергій Собянін стверджував, що вночі 26 серпня на околиці Москви російські сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник.