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NYT: Атаки БПЛА по Росії покликані підняти моральний дух українців

Роман ПетренкоСубота, 26 серпня 2023, 15:43
NYT: Атаки БПЛА по Росії покликані підняти моральний дух українців
фото: baza

Атаки дронів по території Росії, яких останніми тижнями стало помітно більше, покликані продемонструвати українській громадськості, що Києву є чим відповісти на дії Москви, пише The New York Times.

Джерело: The New York Times з посиланням на американських чиновників

Деталі: Американські чиновники вважають, що ці удари є важливими на тлі нібито повільних темпів контрнаступу.

Видання пише, що влітку почастішали атаки БПЛА по території Росії, багато з яких були українського виробництва.

Це призвело до пошкодження будівель у центрі Москви, тимчасового закриття аеропортів і навіть до знищення бомбардувальників. Ці удари "істотної шкоди військовому потенціалу Росії не завдали, але й не призвели до ескалації".

Однак американські чиновники кажуть, що є і "важливіша аудиторія, на яку розраховані ці удари".

Якщо в атак безпілотників узагалі існує стратегічна мета, то це зміцнення морального духу населення і військ України.

Офіційні особи США також очікують, що Україна продовжить завдавати ударів по території Росії, оскільки це важливий сигнал Кремлю: Київ готовий завдати удару у відповідь.

Нагадаємо: Мер столиці РФ Сергій Собянін стверджував, що вночі 26 серпня на околиці Москви російські сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник.

Теми: безпілотникивійнаРосія
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