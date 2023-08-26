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NYT: Атаки БПЛА по России призваны поднять моральный дух украинцев

Роман ПетренкоСуббота, 26 августа 2023, 15:43
NYT: Атаки БПЛА по России призваны поднять моральный дух украинцев
фото: baza

Атаки дронов по территории России, которых в последние недели стало заметно больше, призваны продемонстрировать украинской общественности, что Киеву есть чем ответить на действия Москвы, пишет The New York Times.

Источник: The New York Times со ссылкой на американских чиновников

Детали: Американские чиновники считают, что эти удары важны на фоне якобы медленных темпов контрнаступления.

Издание пишет, что летом участились атаки БПЛА по территории России, многие из которых были украинского производства.

Это привело к повреждению зданий в центре Москвы, временным закрытиям аэропортов и даже к уничтожению бомбардировщиков. Эти удары "существенного ущерба военному потенциалу России эти удары не нанесли, но и не привели к эскалации".

Однако американские чиновники говорят, что есть и "более важная аудитория, на которую рассчитаны эти удары".

Если у атак беспилотников вообще существует стратегическая цель, то это укрепление морального духа населения и войск Украины.

Официальные лица США также ожидают, что Украина продолжит наносить удары по территории России, поскольку это важный сигнал Кремлю: Киев готов нанести ответный удар.

Напомним: Мэр столицы РФ Сергей Собянин утверждает, что ночью 26 августа на окраине Москвы российские силы противовоздушной обороны якобы сбили беспилотник.

Темы: беспилотникивойнаРосcия
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