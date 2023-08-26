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Росіяни обстріляли Херсон: постраждали дві жінки

Катерина ТищенкоСубота, 26 серпня 2023, 18:33
Росіяни обстріляли Херсон: постраждали дві жінки
наслідки обстрілу лікарні Херсона, фото ОВА

Внаслідок обстрілів Херсона у суботу постраждали дві жінки.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Упродовж дня армія РФ гатила по середмістю Херсона.

Травмована 41-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні з контузією й пораненнями ноги.

Ще одна постраждала – 70-річна жінка. У неї незначні ушкодження. Медики на місці надали їй необхідну допомогу".

Деталі: Раніше ОВА повідомила, що у суботу вдень росіяни обстріляли херсонську лікарню.

Пошкоджено будівлю госпіталю. Вибито двері та 17 вікон. За попередньої інформацією, обійшлося без жертв.

Теми: Херсонвійна
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