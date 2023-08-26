Росіяни обстріляли Херсон: постраждали дві жінки
Субота, 26 серпня 2023, 18:33
Внаслідок обстрілів Херсона у суботу постраждали дві жінки.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Упродовж дня армія РФ гатила по середмістю Херсона.
Травмована 41-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні з контузією й пораненнями ноги.
Ще одна постраждала – 70-річна жінка. У неї незначні ушкодження. Медики на місці надали їй необхідну допомогу".
Деталі: Раніше ОВА повідомила, що у суботу вдень росіяни обстріляли херсонську лікарню.
Пошкоджено будівлю госпіталю. Вибито двері та 17 вікон. За попередньої інформацією, обійшлося без жертв.