Росіяни обстріляли Херсон: постраждали дві жінки

Внаслідок обстрілів Херсона у суботу постраждали дві жінки.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Упродовж дня армія РФ гатила по середмістю Херсона.

Травмована 41-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні з контузією й пораненнями ноги.

Ще одна постраждала – 70-річна жінка. У неї незначні ушкодження. Медики на місці надали їй необхідну допомогу".

Деталі: Раніше ОВА повідомила, що у суботу вдень росіяни обстріляли херсонську лікарню.

Пошкоджено будівлю госпіталю. Вибито двері та 17 вікон. За попередньої інформацією, обійшлося без жертв.