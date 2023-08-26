Россияне обстреляли Херсон: пострадали две женщины

В результате обстрелов Херсона в субботу пострадали две женщины.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "В течение дня армия РФ била по центру Херсона.

Травмирована 41-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу с контузией и ранениями ноги.

Еще одна пострадавшая – 70-летняя женщина. У нее незначительные повреждения. Медики на месте оказали ей необходимую помощь".

Детали: Ранее ОВА сообщила, что в субботу днем россияне обстреляли херсонскую больницу.

Повреждено здание госпиталя. Выбиты двери и 17 окон. По предварительной информации, обошлось без жертв.