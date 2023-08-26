Россияне обстреляли Херсон: пострадали две женщины
Суббота, 26 августа 2023, 18:33
В результате обстрелов Херсона в субботу пострадали две женщины.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "В течение дня армия РФ била по центру Херсона.
Травмирована 41-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу с контузией и ранениями ноги.
Еще одна пострадавшая – 70-летняя женщина. У нее незначительные повреждения. Медики на месте оказали ей необходимую помощь".
Детали: Ранее ОВА сообщила, что в субботу днем россияне обстреляли херсонскую больницу.
Повреждено здание госпиталя. Выбиты двери и 17 окон. По предварительной информации, обошлось без жертв.