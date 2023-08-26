Польська поліція спростувала фейк про "бійку поляків із українцями" у Варшаві

Польські правоохоронці спростували інформацію про причетність громадян України до інциденту у Варшаві у п'ятницю, під час якого нібито сталась бійка через небажання поляків говорити "Слава Україні".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Одним із першоджерел інформації про бійку між "українцями та поляками" на набережній у Варшаві став акаунт Gazeta Stonoga, пов’язаний із викривачем і фігурантом низки кримінальних проваджень Збігнєвом Стоногою.

У повідомленні стверджується, що в ніч проти п’ятниці "група молодих людей, які називали себе молодими українцями", вирішила "поглумитись над групою польських юнаків" і начебто вимагала, аби поляки по черзі вигукували "Слава Україні".

"Поляки відмовилися, стверджуючи, що вони поляки і не будуть вигукувати ці тексти. Тоді їх почали бити і штовхати ногами. Вісім з них отримали численні травми, а одна (студентка-психолог) перебуває в лікарні", – йдеться в дописі, де заявляється, що нападників "відпустили".

Dzisiejszej nocy ok godz.00:57 do ośmio osobowej grupy polskiej młodzieży bawiącej się na bulwarach wiślanych (19-22 lata) podeszła grupa 12 osób podających się za Ukraińców.

Zażądali od biesiadników aby kolejno ustawiali się i wykrzykiwali hasło "slava Ukrainie". Polacy odmówili… pic.twitter.com/pnW4t2Pl2K — Gazeta Stonoga (@GazetaStonoga) August 25, 2023

У деяких ЗМІ, які пізніше повідомляли про новину, нападники вже стали "українцями", а не "групою, що називала себе українцями".

З офіційними роз’ясненнями в суботу виступила поліція Варшави. Там пояснили, що на Віслинському бульварі справді сталась сутичка, й правоохоронці прибули на місце через кілька хвилин після виклику.

Stanowisko Komendy Stołecznej Policji dotyczące zdarzenia na Bulwarach Wiślanych w nocy z 24 na 25 sierpnia br. pic.twitter.com/p4pdHn3Deq — Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 26, 2023

"Загалом було допитано 13 осіб, у тому числі громадян Грузії, які були ідентифіковані як агресори. Громадян України серед опитаних не було. На місці події також була присутня карета швидкої допомоги, медична допомога нікому не знадобилася", – кажуть там.

А уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин вважає, що цей випадок "використовується в операції з дестабілізації внутрішньої ситуації в Польщі та підбурювання поляків".

"Це спосіб дій, який відповідає операціям Росії проти Польщі", – підкреслив Жарин.

Sprawa jest wykorzystywana do operacji destabilizowania syt. wewnętrznej w PL i podburzania Polaków.



To sposób działania, który koresponduje z operacjami Rosji przeciwko RP.

2/2 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) August 26, 2023

Що передувало: Американська розвідка вважає, що російська Федеральна служба безпеки веде системну кампанію для того, щоб нав’язувати кремлівські наративи лідерам думки в країнах Заходу, аби вони починали неусвідомлено поширювати їх далі.