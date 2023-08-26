Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польская полиция опровергла фейк о "драке поляков с украинцами" в Варшаве

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 26 августа 2023, 19:38
Польская полиция опровергла фейк о драке поляков с украинцами в Варшаве
драка в Варшаве, скриншот видео

Польские правоохранители опровергли информацию о причастности граждан Украины к инциденту в Варшаве в пятницу, во время которого якобы произошла драка из-за нежелания поляков говорить "Слава Украине".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Одним из первоисточников информации о драке между "украинцами и поляками" на набережной в Варшаве стал аккаунт Gazeta Stonoga, связанный с обличителем и фигурантом ряда уголовных производств Збигневом Стоногой.

В сообщении утверждается, что в ночь на пятницу "группа молодых людей, которые называли себя молодыми украинцами", решила "надругаться над группой польских юношей" и якобы требовала, чтобы поляки по очереди выкрикивали "Слава Украине".

"Поляки отказались, утверждая, что они поляки и не будут выкрикивать эти тексты. Тогда их начали бить и толкать ногами. Восемь из них получили многочисленные травмы, а одна (студентка-психолог) находится в больнице", – говорится в заметке, где заявляется, что нападавших "отпустили".

В некоторых СМИ, которые позже сообщали о новости, нападавшие уже стали "украинцами", а не "группой, называвшей себя украинцами".

С официальными разъяснениями в субботу выступила полиция Варшавы. Там объяснили, что на Вислинском бульваре действительно произошла стычка, и правоохранители прибыли на место через несколько минут после вызова.

"Всего было допрошено 13 человек, в том числе граждан Грузии, которые были идентифицированы как агрессоры. Граждан Украины среди опрошенных не было. На месте происшествия также присутствовала карета скорой помощи, медицинская помощь никому не понадобилась", – говорят там.

А уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин считает, что этот случай "используется в операции по дестабилизации внутренней ситуации в Польше и подстрекательству поляков".

"Это способ действий, который соответствует операциям России против Польши", – подчеркнул Жарин.

Что предшествовало: Американская разведка считает, что российская Федеральная служба безопасности ведет системную кампанию для того, чтобы навязывать кремлевские нарративы лидерам мнения в странах Запада, чтобы они начинали неосознанно распространять их дальше.

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД

Резников подал заявление об отставке. Умеров готовится заменить его

Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру

Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС

Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко

Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс

Все новости...
Польша
В важном для помощи Украине городе в Польше вспыхнула смертельная болезнь
Польские пограничники завернули почти 200 мигрантов из Беларуси за сутки
После смерти Пригожина "ЧВК Вагнер" станет еще опаснее - Моравецкий
Последние новости
11:58
Прокуратура ведет тяжбу с Приватбанком за земли в Буковеле
11:55
Румыния отрицает, что российские "Шахеды" взорвались на ее территории
11:53
Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег
11:28
фотоВСУ будут использовать дроны SAKER SCOUT с искусственным интеллектом
11:18
На Волыни собака во время грозы залезла в авто чужих людей: помогали спасатели
11:15
На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка
11:02
фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД
11:00
В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине – это Шольц
10:45
Несмотря на войну, в Украине наблюдается рост предпринимательства
10:43
Оккупанты более 1300 раз ударили по линии соприкосновения в Донецкой области: есть погибший и раненые − ОВА
Все новости...
Реклама: