Буданов: Без воєнних дій звільнити Крим неможливо

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов переконаний, що Україна звільнить Крим "комбінованим шляхом", але без воєнних дій це неможливо.

Джерело: Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Крим реалії"

Пряма мова: "Комбінованим шляхом – це не тільки дипломатичним, не тільки військовим, є ще багато різних варіантів. Але без воєнних дій це неможливо. Як я казав всі ці роки…

Комбінованим шляхом ми все повернемо. Що це таке – я зараз не буду давати роз’яснення".

Деталі: Коментуючи свої попередні висловлювання про те, що наприкінці весни ЗСУ зайдуть до окупованого Криму, Буданов сказав: "На жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мали б за всіма розрахунками. Але маємо що маємо. Але можна сказати, що ми впевнено рухаємося вперед. А якщо подивитись на Крим і той рівень бойових дій, які там відбуваються, то ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати, порівняно з 2022 роком".

Відповідаючи на питання, чи сильно вплине на логістику окупаційних військ можливе виведення з ладу Кримського мосту, Буданов сказав, що воно може призвести до уповільнення, але не припинення логістики.

"Для логістики головне не той Кримський міст, а залізничний. І є з давніх часів паромна переправа. Будуть не ті темпи, але вони зможуть поповнювати запаси все одно", - сказав він.

Буданов також розповів, що багато з керівників окупаційних військ вивезли свої родини з півострова, побоюючись контрнаступу України. А дехто був змушений "найближчих членів сімей повернути (до Криму – ред.) під певним тиском.

Керівник ГУР також розповів, що з кінця осені минулого року працівники кримського ФСБ масово будь-якими способами стали намагатися перевестись кудись до РФ.

На питання, скільки з них перевелося, Буданов сказав, що "половина точно".

Що передувало: В цьому ж інтерв'ю Буданов заявив про здатність Сил оборони уразити противника у будь-якій точці окупованого Криму.