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Буданов: Без воєнних дій звільнити Крим неможливо

Катерина ТищенкоСубота, 26 серпня 2023, 21:48
Буданов: Без воєнних дій звільнити Крим неможливо
Кирило Буданов, фото Дмитра Ларіна, УП

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов переконаний, що Україна звільнить Крим "комбінованим шляхом", але без воєнних дій це неможливо.

Джерело: Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Крим реалії"

Пряма мова: "Комбінованим шляхом – це не тільки дипломатичним, не тільки військовим, є ще багато різних варіантів. Але без воєнних дій це неможливо. Як я казав всі ці роки…

Комбінованим шляхом ми все повернемо. Що це таке – я зараз не буду давати роз’яснення".

Деталі: Коментуючи свої попередні висловлювання про те, що наприкінці весни ЗСУ зайдуть до окупованого Криму, Буданов сказав: "На жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мали б за всіма розрахунками. Але маємо що маємо. Але можна сказати, що ми впевнено рухаємося вперед. А якщо подивитись на Крим і той рівень бойових дій, які там відбуваються, то ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати, порівняно з 2022 роком".

Відповідаючи на питання, чи сильно вплине на логістику окупаційних військ можливе виведення з ладу Кримського мосту, Буданов сказав, що воно може призвести до уповільнення, але не припинення логістики.

"Для логістики головне не той Кримський міст, а залізничний. І є з давніх часів паромна переправа. Будуть не ті темпи, але вони зможуть поповнювати запаси все одно", - сказав він.

Буданов також розповів, що багато з керівників окупаційних військ вивезли свої родини з півострова, побоюючись контрнаступу України. А дехто був змушений "найближчих членів сімей повернути (до Криму – ред.) під певним тиском.

Керівник ГУР також розповів, що з кінця осені минулого року працівники кримського ФСБ масово будь-якими способами стали намагатися перевестись кудись до РФ.

На питання, скільки з них перевелося, Буданов сказав, що "половина точно".

Що передувало: В цьому ж інтерв'ю Буданов заявив про здатність Сил оборони уразити противника у будь-якій точці окупованого Криму.

Теми: БудановКримдеокупація
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