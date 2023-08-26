Буданов: Без военных действий освободить Крым невозможно

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов убежден, что Украина освободит Крым "комбинированным путем", но без военных действий это невозможно.

Источник: Буданов в интервью проекту Радио Свобода "Крым реалии"

Прямая речь: "Комбинированным путем - это не только дипломатическим, не только военным, есть еще много разных вариантов. Но без военных действий это невозможно. Как я говорил все эти годы...

Комбинированным путем мы все вернем. Что это такое - я сейчас не буду давать разъяснения".

Детали: Комментируя свои предыдущие высказывания о том, что в конце весны 2023 года ВСУ зайдут в оккупированный Крым, Буданов сказал: "К сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны были бы по всем расчетам. Но имеем что имеем. Но можно сказать, что мы уверенно движемся вперед. А если посмотреть на Крым и тот уровень боевых действий, которые там происходят, то вы поймете, что не с чем сравнивать, по сравнению с 2022 годом".

Отвечая на вопрос, сильно ли повлияет на логистику оккупационных войск возможный вывод из строя Крымского моста, Буданов сказал, что он может привести к замедлению, но не прекращению логистики.

"Для логистики главное не тот Крымский мост, а железнодорожный. И есть с давних времен паромная переправа. Будут не те темпы, но они смогут пополнять запасы все равно", - сказал он.

Буданов также рассказал, что многие из руководителей оккупационных войск вывезли свои семьи с полуострова, опасаясь контрнаступления Украины. А некоторые были вынуждены "ближайших членов семей вернуть (в Крым - ред.) под определенным давлением.

Руководитель ГУР также рассказал, что с конца осени прошлого года работники крымского ФСБ массово любыми способами стали пытаться перевестись куда-то в РФ.

На вопрос, сколько из них перевелось, Буданов сказал, что "половина точно".

Что предшествовало: В этом же интервью Буданов заявил о способности Сил обороны поразить противника в любой точке оккупированного Крыма.