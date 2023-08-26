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Буданов: Без военных действий освободить Крым невозможно

Катерина ТищенкоСуббота, 26 августа 2023, 21:48
Буданов: Без военных действий освободить Крым невозможно
Кирилл Буданов, фото Дмитрия Ларина, УП

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов убежден, что Украина освободит Крым "комбинированным путем", но без военных действий это невозможно.

Источник: Буданов в интервью проекту Радио Свобода "Крым реалии"

Прямая речь: "Комбинированным путем - это не только дипломатическим, не только военным, есть еще много разных вариантов. Но без военных действий это невозможно. Как я говорил все эти годы...

Комбинированным путем мы все вернем. Что это такое - я сейчас не буду давать разъяснения".

Детали: Комментируя свои предыдущие высказывания о том, что в конце весны 2023 года ВСУ зайдут в оккупированный Крым, Буданов сказал: "К сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны были бы по всем расчетам. Но имеем что имеем. Но можно сказать, что мы уверенно движемся вперед. А если посмотреть на Крым и тот уровень боевых действий, которые там происходят, то вы поймете, что не с чем сравнивать, по сравнению с 2022 годом".

Отвечая на вопрос, сильно ли повлияет на логистику оккупационных войск возможный вывод из строя Крымского моста, Буданов сказал, что он может привести к замедлению, но не прекращению логистики.

"Для логистики главное не тот Крымский мост, а железнодорожный. И есть с давних времен паромная переправа. Будут не те темпы, но они смогут пополнять запасы все равно", - сказал он.

Буданов также рассказал, что многие из руководителей оккупационных войск вывезли свои семьи с полуострова, опасаясь контрнаступления Украины. А некоторые были вынуждены "ближайших членов семей вернуть (в Крым - ред.) под определенным давлением.

Руководитель ГУР также рассказал, что с конца осени прошлого года работники крымского ФСБ массово любыми способами стали пытаться перевестись куда-то в РФ.

На вопрос, сколько из них перевелось, Буданов сказал, что "половина точно".

Что предшествовало: В этом же интервью Буданов заявил о способности Сил обороны поразить противника в любой точке оккупированного Крыма.

Темы: БудановКрымдеоккупация
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