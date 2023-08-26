Якщо не будемо активно діяти, росіяни можуть тримати оборону хоч все життя – Буданов

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія може тримати оборону захоплених українських територій "хоч все життя", якщо Україна не здійснюватиме активних дій з деокупації.

Джерело: Буданов в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Крим реалії"

Пряма мова: "Тримати можуть довго, якщо ми не будемо проводити активні дії. Тримати можуть хоч все життя, повірте мені".

Деталі: Буданов підкреслив, що подолати підготовлені лінії оборони росіян на окупованих територіях можна "тільки своєю кров’ю, іншого варіанту нема".

"Треба пробивати лінію оборони. Що, зрештою, зараз і робиться. Ті, хто каже, що можна придумати якийсь магічний спосіб – не можна, його не існує", – сказав керівник ГУР.

При цьому він висловив переконання, що в Росії є лише людський ресурс, тоді як військові запаси вже вичерпані.

"Окрім військового, в нього (Путіна – ред.) більше ніякого ресурсу нема. Економіки нема, військово-промислового комплексу теж нема, військові запаси вже вичерпані… Якщо в Росії все добре, ВПК нарощує потужність, запаси невичерпні, чому вони намагаються придбати боєприпаси в Північній Кореї, в Ірані, якщо у них всього достатньо? Тому що нема нічого. Вони вичерпали свій ресурс", - зазначив Буданов.