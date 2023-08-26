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Якщо не будемо активно діяти, росіяни можуть тримати оборону хоч все життя – Буданов

Катерина ТищенкоСубота, 26 серпня 2023, 23:41
Якщо не будемо активно діяти, росіяни можуть тримати оборону хоч все життя – Буданов
Кирило Буданов, фото Дмитра Ларіна, УП

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія може тримати оборону захоплених українських територій "хоч все життя", якщо Україна не здійснюватиме активних дій з деокупації.

Джерело: Буданов в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Крим реалії"

Пряма мова: "Тримати можуть довго, якщо ми не будемо проводити активні дії. Тримати можуть хоч все життя, повірте мені".

Деталі: Буданов підкреслив, що подолати підготовлені лінії оборони росіян на окупованих територіях можна "тільки своєю кров’ю, іншого варіанту нема".

"Треба пробивати лінію оборони. Що, зрештою, зараз і робиться. Ті, хто каже, що можна придумати якийсь магічний спосіб – не можна, його не існує", – сказав керівник ГУР.

При цьому він висловив переконання, що в Росії є лише людський ресурс, тоді як військові запаси вже вичерпані.

"Окрім військового, в нього (Путіна – ред.) більше ніякого ресурсу нема. Економіки нема, військово-промислового комплексу теж нема, військові запаси вже вичерпані… Якщо в Росії все добре, ВПК нарощує потужність, запаси невичерпні, чому вони намагаються придбати боєприпаси в Північній Кореї, в Ірані, якщо у них всього достатньо? Тому що нема нічого. Вони вичерпали свій ресурс", - зазначив Буданов.

Теми: Будановвійнаконтрнаступдеокупація
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