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Если не будем активно действовать, россияне могут держать оборону хоть всю жизнь – Буданов

Катерина ТищенкоСуббота, 26 августа 2023, 23:41
Если не будем активно действовать, россияне могут держать оборону хоть всю жизнь – Буданов
Кирилл Буданов, фото Дмитрия Ларина, УП

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Россия может держать оборону захваченных украинских территорий "хоть всю жизнь", если Украина не будет осуществлять активных действий по деоккупации.

Источник: Буданов в интервью проекту Радио Свобода "Крым реалии"

Прямая речь: "Держать могут долго, если мы не будем проводить активные действия. Держать могут хоть всю жизнь, поверьте мне".

Детали: Буданов подчеркнул, что преодолеть подготовленные линии обороны россиян на оккупированных территориях можно "только своей кровью, другого варианта нет".

"Надо пробивать линию обороны. Что, в конце концов, сейчас и делается. Те, кто говорит, что можно придумать какой-то магический способ - нельзя, его не существует", - сказал руководитель ГУР.

При этом он выразил убеждение, что у России есть только человеческий ресурс, тогда как военные запасы уже исчерпаны.

"Кроме военного, у него (Путина - ред.) больше никакого ресурса нет. Экономики нет, военно-промышленного комплекса тоже нет, военные запасы уже исчерпаны... Если у России все хорошо, ВПК наращивает мощность, запасы неисчерпаемы, почему они пытаются приобрести боеприпасы в Северной Корее, в Иране, если у них всего достаточно? Потому что нет ничего. Они исчерпали свой ресурс", - отметил Буданов.

Темы: Будановвойнаконтрнаступлениедеоккупация
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