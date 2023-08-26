Если не будем активно действовать, россияне могут держать оборону хоть всю жизнь – Буданов

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Россия может держать оборону захваченных украинских территорий "хоть всю жизнь", если Украина не будет осуществлять активных действий по деоккупации.

Источник: Буданов в интервью проекту Радио Свобода "Крым реалии"

Прямая речь: "Держать могут долго, если мы не будем проводить активные действия. Держать могут хоть всю жизнь, поверьте мне".

Детали: Буданов подчеркнул, что преодолеть подготовленные линии обороны россиян на оккупированных территориях можно "только своей кровью, другого варианта нет".

"Надо пробивать линию обороны. Что, в конце концов, сейчас и делается. Те, кто говорит, что можно придумать какой-то магический способ - нельзя, его не существует", - сказал руководитель ГУР.

При этом он выразил убеждение, что у России есть только человеческий ресурс, тогда как военные запасы уже исчерпаны.

"Кроме военного, у него (Путина - ред.) больше никакого ресурса нет. Экономики нет, военно-промышленного комплекса тоже нет, военные запасы уже исчерпаны... Если у России все хорошо, ВПК наращивает мощность, запасы неисчерпаемы, почему они пытаются приобрести боеприпасы в Северной Корее, в Иране, если у них всего достаточно? Потому что нет ничего. Они исчерпали свой ресурс", - отметил Буданов.