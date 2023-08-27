По всій Україні була повітряна тривога через запуск ворогом крилатих ракет

Вночі 27 серпня у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Після 3 години ночі повітряну тривогу було оголошено у східних, північних, центральних областях України.

Пізніше тривогу оголосили і в південному регіоні.

Оновлено: Після 03:30 тривогу оголосили в Києві та та всіх областях, крім західних.

О 03:39 Повітряні сили зазначили: "У областях, де оголошено повітряну тривогу – ракетна небезпека! Пуски крилатих ракет з Ту-95МС".

Після 4 години повітряну тривогу оголосили і в західних областях.