По всей Украине была воздушная тревога из-за запуска врагом крылатых ракет
Воскресенье, 27 августа 2023, 04:04
Ночью 27 августа в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы
Детали: После 3 часов ночи воздушная тревога была объявлена в восточных, северных, центральных областях Украины.
Позже тревогу объявили и в южном регионе.
Обновлено: После 03:30 тревогу объявили в Киеве и и всех областях, кроме западных.
В 03:39 Воздушные силы отметили: "В областях, где объявлена воздушная тревога - ракетная опасность! Пуски крылатых ракет с Ту-95МС".
После 4 часов воздушную тревогу объявили и в западных областях.