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По всей Украине была воздушная тревога из-за запуска врагом крылатых ракет

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 августа 2023, 04:04
По всей Украине была воздушная тревога из-за запуска врагом крылатых ракет
воздушная тревога, иллюстративное фото: Getty Images

Ночью 27 августа в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: После 3 часов ночи воздушная тревога была объявлена в восточных, северных, центральных областях Украины.

Позже тревогу объявили и в южном регионе.

Обновлено: После 03:30 тревогу объявили в Киеве и и всех областях, кроме западных.

В 03:39 Воздушные силы отметили: "В областях, где объявлена воздушная тревога - ракетная опасность! Пуски крылатых ракет с Ту-95МС".

После 4 часов воздушную тревогу объявили и в западных областях.

Темы: воздушная тревога
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