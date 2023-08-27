У Курську РФ пролунали вибухи, влада заявляє про роботу ППО

Вночі 27 серпня в російському місті Курськ пролунали вибухи.

Джерело: Міноборони РФ, російські Telegram-канали

Дослівно МО РФ: "27 серпня в нічні та ранкові години київським режимом були зроблені чергові спроби терористичних атак по території Російської Федерації із застосуванням БПЛА літакового типу.

Чергові засоби ППО виявили і знищили в польоті два безпілотних літальних апарати над територією Брянської та Курської областей".

Деталі: Telegram-канали оприлюднили момент вибуху в Курську.