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У Курську РФ пролунали вибухи, влада заявляє про роботу ППО

"Українська правда"Неділя, 27 серпня 2023, 07:30
У Курську РФ пролунали вибухи, влада заявляє про роботу ППО
вибух. Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Вночі 27 серпня в російському місті Курськ пролунали вибухи.

Джерело: Міноборони РФ, російські Telegram-канали

Дослівно МО РФ: "27 серпня в нічні та ранкові години київським режимом були зроблені чергові спроби терористичних атак по території Російської Федерації із застосуванням БПЛА літакового типу.

Чергові засоби ППО виявили і знищили в польоті два безпілотних літальних апарати над територією Брянської та Курської областей".

Деталі: Telegram-канали оприлюднили момент вибуху в Курську.

Теми: Росіявибухбезпілотникивійна
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