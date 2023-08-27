В Курске РФ прогремели взрывы, власти заявляют о работе ПВО
Воскресенье, 27 августа 2023, 07:30
Ночью 27 августа в российском городе Курск прогремели взрывы.
Источник: Минобороны РФ, российские Telegram-каналы
Дословно МО РФ: "27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа.
Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей".
Детали: Telegram-каналы обнародовали момент взрыва в Курске.