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В Курске РФ прогремели взрывы, власти заявляют о работе ПВО

"Украинская правда"Воскресенье, 27 августа 2023, 07:30
В Курске РФ прогремели взрывы, власти заявляют о работе ПВО
взрыв. Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Ночью 27 августа в российском городе Курск прогремели взрывы.

Источник: Минобороны РФ, российские Telegram-каналы

Дословно МО РФ: "27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа.

Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей".

Детали: Telegram-каналы обнародовали момент взрыва в Курске.

Темы: Росcиявзрывбеспилотникивойна
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