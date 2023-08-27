Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Неділя, 27 серпня 2023, 07:55
Вночі росіяни завдали ударів по Дніпропетровській області, внаслідок чого на агропідприємстві зайнялась пожежа.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Вночі агресор продовжив терор Нікопольщини. Обстріляв Марганець з важкої артилерії.
Вгатив і по Синельниківському району. Дісталося Славгородській громаді. На одному з агропідприємств зайнялась пожежа".
Деталі: Лисак додав, що вогнем знищена вантажівка. Пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор. Понівечені два приватні будинки.
За його словами, минулося без загиблих та постраждалих.