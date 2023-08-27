Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство

Вночі росіяни завдали ударів по Дніпропетровській області, внаслідок чого на агропідприємстві зайнялась пожежа.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Вночі агресор продовжив терор Нікопольщини. Обстріляв Марганець з важкої артилерії.

Вгатив і по Синельниківському району. Дісталося Славгородській громаді. На одному з агропідприємств зайнялась пожежа".

Деталі: Лисак додав, що вогнем знищена вантажівка. Пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор. Понівечені два приватні будинки.

За його словами, минулося без загиблих та постраждалих.