В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Воскресенье, 27 августа 2023, 07:55
Ночью россияне нанесли удары по Днепропетровской области, в результате чего на агропредприятии загорелся пожар.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
Прямая речь: "Ночью агрессор продолжил террор Никопольщины. Обстрелял Марганец из тяжелой артиллерии.
Ударил и по Синельниковскому району. Досталось Славгородской громаде. На одном из агропредприятий загорелся пожар".
Детали: Лысак добавил, что огнем уничтожен грузовик. Повреждены несколько хозяйственных построек, гараж, трактор. Изуродованы два частных дома.
По его словам, обошлось без погибших и пострадавших.