В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие

Ночью россияне нанесли удары по Днепропетровской области, в результате чего на агропредприятии загорелся пожар.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "Ночью агрессор продолжил террор Никопольщины. Обстрелял Марганец из тяжелой артиллерии.

Ударил и по Синельниковскому району. Досталось Славгородской громаде. На одном из агропредприятий загорелся пожар".

Детали: Лысак добавил, что огнем уничтожен грузовик. Повреждены несколько хозяйственных построек, гараж, трактор. Изуродованы два частных дома.

По его словам, обошлось без погибших и пострадавших.