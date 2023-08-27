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В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 августа 2023, 07:55
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
уничтоженный огнем грузовик, фото Лысака

Ночью россияне нанесли удары по Днепропетровской области, в результате чего на агропредприятии загорелся пожар.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "Ночью агрессор продолжил террор Никопольщины. Обстрелял Марганец из тяжелой артиллерии. 

Ударил и по Синельниковскому району. Досталось Славгородской громаде. На одном из агропредприятий загорелся пожар".

Детали: Лысак добавил, что огнем уничтожен грузовик. Повреждены несколько хозяйственных построек, гараж, трактор. Изуродованы два частных дома.

По его словам, обошлось без погибших и пострадавших.

Темы: Днепропетровская областьобстрелпожар
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