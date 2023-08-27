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Сили оборони до втрат ворога додали 550 окупантів, 6 танків та 11 БпЛА

Ольга Глущенко Неділя, 27 серпня 2023, 08:08
Сили оборони до втрат ворога додали 550 окупантів, 6 танків та 11 БпЛА
український захисник, фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знищили ще 550 загарбників, 6 танків та 11 безпілотників ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько (+550) осіб,
  • танків ‒ 4396 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8554 (+15) од,
  • артилерійських систем – 5403 (+24) од,
  • РСЗВ – 728 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 498 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11) од,
  • крилатих ракет ‒ 1411 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31) од,
  • спеціальної техніки ‒ 808 (+4) од.

Теми: війнаГенштаб
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