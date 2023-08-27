Сили оборони до втрат ворога додали 550 окупантів, 6 танків та 11 БпЛА
Неділя, 27 серпня 2023, 08:08
За минулу добу Сили оборони знищили ще 550 загарбників, 6 танків та 11 безпілотників ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько (+550) осіб,
- танків ‒ 4396 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8554 (+15) од,
- артилерійських систем – 5403 (+24) од,
- РСЗВ – 728 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 498 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11) од,
- крилатих ракет ‒ 1411 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31) од,
- спеціальної техніки ‒ 808 (+4) од.