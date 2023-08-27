Силы обороны к потерям врага добавили 550 оккупантов, 6 танков и 11 БпЛА
Воскресенье, 27 августа 2023, 08:08
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 550 захватчиков, 6 танков и 11 беспилотников врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около (+550) человек,
- танков – 4396 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 8554 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 5403 (+24) ед,
- РСЗО – 728 (+2) ед,
- средств ПВО -– 498 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11) ед,
- крылатых ракет – 1411 (+0) ед,
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7854 (+31) ед,
- специальной техники – 808 (+4) ед.