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Силы обороны к потерям врага добавили 550 оккупантов, 6 танков и 11 БпЛА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 августа 2023, 08:08
Силы обороны к потерям врага добавили 550 оккупантов, 6 танков и 11 БпЛА
украинский защитник, фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 550 захватчиков, 6 танков и 11 беспилотников врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около (+550) человек,
  • танков – 4396 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 8554 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 5403 (+24) ед,
  • РСЗО – 728 (+2) ед,
  • средств ПВО -– 498 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11) ед,
  • крылатых ракет – 1411 (+0) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7854 (+31) ед,
  • специальной техники – 808 (+4) ед.

Темы: войнаГенштаб
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