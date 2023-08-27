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"Розібрати окупантів на атоми": морпіхи показали, як підривають мінні загородження разом із ворогом

Валентина РоманенкоНеділя, 27 серпня 2023, 08:45
Розібрати окупантів на атоми: морпіхи показали, як підривають мінні загородження разом із ворогом
скриншот

Морпіхи 36-ї бригади імені Білинського поділилися архівним відео початку наступальних дій на півдні про те, як долаються мінні укріплення ворога.

Джерело: пресслужба 36 ОБрМП у Facebook 

Дослівно: "Як морпіхи-інженери 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського разом із побратимами проривають мінно-вибухові загородження ворога - то справжнє мистецтво.

Підійти під пряму наводку протитанкових засобів, перед переднім краєм оборони противника всмалити тонну пластиду, щоб окупантів розібрати на атоми".

Деталі: За даними УП, на оприлюдненому відео зафіксовано бойову роботу безпосередньо по позиціях окупантів у посадці.

Як відомо, військові оприлюднюють кадри з передової з певною затримкою через безпековий протокол.

Що передувало: У липні видання The Washington Post писало, що контрнаступ України просувається повільно, оскільки території перед російськими оборонними укріпленнями щільно заміновані. Напередодні контрнаступу Україна отримала менше 15% від всього саперного та інженерного обладнання, яке просила у західних партнерів.

Теми: контрнаступ
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