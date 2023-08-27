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"Разобрать на атомы": морпехи показали, как взрывают минные заграждения вместе с врагом

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 августа 2023, 08:45
Разобрать на атомы: морпехи показали, как взрывают минные заграждения вместе с врагом
скриншот

Морпехи 36-й бригады имени Белинского поделились архивным видео начала наступательных действий на юге о том, как преодолеваются минные укрепления врага.

Источник: пресс-служба 36 ОБрМП в Facebook

Дословно: "Как морпехи-инженеры 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского вместе с побратимами прорывают минно-взрывные заграждения врага - это настоящее искусство.

Подойти под прямую наводку противотанковых средств, перед передним краем обороны противника всадить тонну пластида, чтобы оккупантов разобрать на атомы".

Детали: За данными УП, на обнародованном видео зафиксирована боевая работа непосредственно по позициям оккупантов в посадке.

Как известно, военные обнародуют кадры с передовой с определенной задержкой из-за протокола безопасности.

Что предшествовало: В июле издание The Washington Post писало, что контрнаступление Украины продвигается медленно, поскольку территории перед российскими оборонительными укреплениями плотно заминированы. Накануне контрнаступления Украина получила менее 15% от всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у западных партнеров.

Темы: контрнаступление
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