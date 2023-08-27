Уночі над Україною збили чотири крилаті ракети

Уночі 27 серпня противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555, чотири з них збиті.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса.

Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.

Дослівно: "Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.

Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило".