Уночі над Україною збили чотири крилаті ракети
Неділя, 27 серпня 2023, 08:50
Уночі 27 серпня противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555, чотири з них збиті.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса.
Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.
Дослівно: "Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.
Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило".