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Уночі над Україною збили чотири крилаті ракети

Роман ПетренкоНеділя, 27 серпня 2023, 08:50
Уночі над Україною збили чотири крилаті ракети
фото: повітряні сили

Уночі 27 серпня противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555, чотири з них збиті.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса.

Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.

Дослівно: "Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.

Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило".

Теми: Повітряні сили ЗСУППОракетний ударвійна
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