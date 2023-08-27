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Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 августа 2023, 08:50
Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты
фото: воздушные силы

Ночью 27 августа противник нанес удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555, четыре из них сбиты.

Источник: Воздушные силы

Детали: Крылатые ракеты были выпущены из 5 самолетов стратегической авиации из воздушного пространства РФ в районе Энгельса.

Всего локально наблюдалось до восьми воздушных целей.

Дословно: "Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях.

Остальные воздушные цели вероятно ложные, информации о попадании не поступало".

Темы: Воздушные силы ВСУПВОракетный ударвойна
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