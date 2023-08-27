Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты
Воскресенье, 27 августа 2023, 08:50
Ночью 27 августа противник нанес удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555, четыре из них сбиты.
Источник: Воздушные силы
Детали: Крылатые ракеты были выпущены из 5 самолетов стратегической авиации из воздушного пространства РФ в районе Энгельса.
Всего локально наблюдалось до восьми воздушных целей.
Дословно: "Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях.
Остальные воздушные цели вероятно ложные, информации о попадании не поступало".