Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты

Ночью 27 августа противник нанес удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555, четыре из них сбиты.

Источник: Воздушные силы

Детали: Крылатые ракеты были выпущены из 5 самолетов стратегической авиации из воздушного пространства РФ в районе Энгельса.

Всего локально наблюдалось до восьми воздушных целей.

Дословно: "Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях.

Остальные воздушные цели вероятно ложные, информации о попадании не поступало".