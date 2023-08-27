У Бердянську палає цех, куди росіяни звозили техніку – Федоров

В окупованому Бердянську велика пожежа, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що палає цех, куди росіяни звозили свою техніку.

Джерело: Федоров у Telegram

Деталі: Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про пожежу на території одного з підприємств міста, проте про вибухи чи прильоти не повідомляється.

Пряма мова Федорова: "Народна прикмета: якщо на окупованій землі валить чорний дим - ймовірно палає щось вороже.

За попередньою інформацією - на території одного з підприємств.

Звуків вибухів місцеві не чули, проте напередодні дещо бачили: як рашисти завозять у захоплені цехи свою військову техніку".