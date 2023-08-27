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В Бердянске пылает цех, куда россияне свозили технику - Федоров

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 августа 2023, 13:47
В Бердянске пылает цех, куда россияне свозили технику - Федоров
фото: федоров

В оккупированном Бердянске большой пожар, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщает, что пылает цех, куда россияне свозили свою технику.

Источник: Федоров в Telegram

Детали: Местные жители в соцсетях сообщают о пожаре на территории одного из предприятий города, однако о взрывах или прилетах не сообщается.

Прямая речь Федорова: "Народная примета: если на оккупированной земле валит черный дым - вероятно пылает что-то враждебное.

По предварительной информации - на территории одного из предприятий.

Звуков взрывов местные не слышали, однако накануне кое-что видели: как рашисты завозят в захваченные цеха свою военную технику".

Темы: Бердянскпожароккупация
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