В Бердянске пылает цех, куда россияне свозили технику - Федоров
Воскресенье, 27 августа 2023, 13:47
В оккупированном Бердянске большой пожар, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщает, что пылает цех, куда россияне свозили свою технику.
Источник: Федоров в Telegram
Детали: Местные жители в соцсетях сообщают о пожаре на территории одного из предприятий города, однако о взрывах или прилетах не сообщается.
Прямая речь Федорова: "Народная примета: если на оккупированной земле валит черный дым - вероятно пылает что-то враждебное.
По предварительной информации - на территории одного из предприятий.
Звуков взрывов местные не слышали, однако накануне кое-что видели: как рашисты завозят в захваченные цеха свою военную технику".