Зеленський анонсував "потужний вересень": Україну чутиме Глобальний Південь

Президент Володимир Зеленський анонсував активність у комунікаціях з Глобальним Півднем у вересні.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Уже почали готувати потужний вересень для України. Наша міжнародна активність буде не меншою, ніж цими тижнями.

Перше – наш захист. Нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень.

Безпекові гарантії для України. Вже скоро – наступні раунди переговорів та приєднання нових країн до спільної безпекової архітектури.

Постійно додаємо змісту першому Форуму оборонних індустрій. Українського змісту. Міжнародного змісту. Вільний світ потребує більшої сили для свого захисту. Разом маємо такий потенціал і продемонструємо його.

Готуємо українську участь у міжнародних заходах, зокрема в сесії Генеральної Асамблеї ООН. Черговий Саміт перших леді та джентльменів – нарощуємо українську "мʼяку силу". Продовольча безпека світу – незмінний пріоритет. Протягом тижня – кілька нарад із цих питань.

Україну чутиме Глобальний Південь. Готуємо нову комунікацію..

Об’єднаний світ сильніший, ніж агресор. У вересні єдності буде ще більше".

Деталі: Зеленський подякував США за рішення проти російських фізичних та юридичних осіб, які були залучені до викрадення українських дітей із окупованої території.

Його команда, зазначається, працює над аналогічними кроками інших країн.

Довідково: Глобальний Південь – це неологізм, який позначає країни, які Світовий банк вважає з низьким або середнім доходом в Азії, Африці, Латинській Америці та Карибському басейні