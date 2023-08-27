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Зеленский анонсировал "мощный сентябрь": Украину будет слышать Глобальный Юг

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 августа 2023, 15:11
Зеленский анонсировал мощный сентябрь: Украину будет слышать Глобальный Юг
фото: оп

Президент Владимир Зеленский анонсировал активность в коммуникациях с Глобальным Югом в сентябре.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели.

Первое - наша защита. Новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров проинформирован о наших потребностях. Ожидаем решений.

Гарантии безопасности для Украины. Уже скоро - следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности.

Постоянно добавляем содержания первому Форуму оборонных индустрий. Украинского содержания. Международного содержания. Свободный мир нуждается в большей силе для своей защиты. Вместе имеем такой потенциал и продемонстрируем его.

Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной Саммит первых леди и джентльменов - наращиваем украинскую "мягкую силу". Продовольственная безопасность мира - неизменный приоритет. В течение недели - несколько совещаний по этим вопросам.

Украину будет слышать Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию...

Объединенный мир сильнее, чем агрессор. В сентябре единства будет еще больше".

Детали: Зеленский поблагодарил США за решение против российских физических и юридических лиц, которые были привлечены к похищению украинских детей с оккупированной территории.

Его команда, отмечается, работает над аналогичными шагами других стран.

Справка: Глобальный Юг - это неологизм, который обозначает страны, которые Всемирный банк считает с низким или средним доходом в Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне

Темы: Зеленскийдипломатические отношениявойнасанкции
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