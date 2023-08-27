Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский анонсировал "мощный сентябрь": Украину будет слышать Глобальный Юг

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 августа 2023, 15:11
Зеленский анонсировал мощный сентябрь: Украину будет слышать Глобальный Юг
фото: оп

Президент Владимир Зеленский анонсировал активность в коммуникациях с Глобальным Югом в сентябре.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели.

Первое - наша защита. Новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров проинформирован о наших потребностях. Ожидаем решений.

Гарантии безопасности для Украины. Уже скоро - следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности.

Постоянно добавляем содержания первому Форуму оборонных индустрий. Украинского содержания. Международного содержания. Свободный мир нуждается в большей силе для своей защиты. Вместе имеем такой потенциал и продемонстрируем его.

Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной Саммит первых леди и джентльменов - наращиваем украинскую "мягкую силу". Продовольственная безопасность мира - неизменный приоритет. В течение недели - несколько совещаний по этим вопросам.

Украину будет слышать Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию...

Объединенный мир сильнее, чем агрессор. В сентябре единства будет еще больше".

Детали: Зеленский поблагодарил США за решение против российских физических и юридических лиц, которые были привлечены к похищению украинских детей с оккупированной территории.

Его команда, отмечается, работает над аналогичными шагами других стран.

Справка: Глобальный Юг - это неологизм, который обозначает страны, которые Всемирный банк считает с низким или средним доходом в Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне

Темы: Зеленскийдипломатические отношениявойнасанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Зеленский о катастрофе самолетов: Будут выяснены все обстоятельства
Зеленский анонсировал "законодательные изменения" для чиновников, которые не думают о стране
Третья роль для Зеленского: как власти выйти из кризиса доверия
Последние новости
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
Все новости...
Реклама: