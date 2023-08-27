Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений

Внаслідок обстрілу центральної частини Херсона у неділю загинула жінка й тяжко поранено чоловіка, на Херсонщині також є загибла і поранений.

Джерело: Херсонська ОВА, Херсонська обласна прокуратура

наслідки обстрілу Херсона 27 серпня, фото обласної прокуратури

Деталі: За даними прокуратури, близько 15:00 окупанти обстріляли Херсон, імовірно, з артилерії.

Поранення, несумісні з життям, отримала жінка, яка перебувала на вулиці. Також у важкому стані госпіталізовано чоловіка.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема будинки.

У Херсонській ОВА уточнили, що під обстріл потрапила центральна частина Херсона.

Перед цим близько 12:40 окупанти обстріляли село Вірівка Тягинської громади. Через обстріл загинула 35-річна жінка, ще одного місцевого жителя доставили до лікарні з пораненнями.