Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Неділя, 27 серпня 2023, 16:09
Внаслідок обстрілу центральної частини Херсона у неділю загинула жінка й тяжко поранено чоловіка, на Херсонщині також є загибла і поранений.
Джерело: Херсонська ОВА, Херсонська обласна прокуратура
Деталі: За даними прокуратури, близько 15:00 окупанти обстріляли Херсон, імовірно, з артилерії.
Поранення, несумісні з життям, отримала жінка, яка перебувала на вулиці. Також у важкому стані госпіталізовано чоловіка.
Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема будинки.
У Херсонській ОВА уточнили, що під обстріл потрапила центральна частина Херсона.
Перед цим близько 12:40 окупанти обстріляли село Вірівка Тягинської громади. Через обстріл загинула 35-річна жінка, ще одного місцевого жителя доставили до лікарні з пораненнями.