Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Воскресенье, 27 августа 2023, 16:09
В результате обстрела центральной части Херсона в воскресенье погибла женщина и тяжело ранен мужчина, на Херсонщине также есть погибшая и раненый.
Источник: Херсонская ОГА, Херсонская областная прокуратура
Детали: По данным прокуратуры, около 15:00 оккупанты обстреляли Херсон, предположительно, из артиллерии.
Ранения, несовместимые с жизнью, получила женщина, которая находилась на улице. Также в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина.
Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе дома.
В Херсонской ОГА уточнили, что под обстрел попала центральная часть Херсона.
Перед этим около 12:40 оккупанты обстреляли село Вировка Тягинской громады. Из-за обстрела погибла 35-летняя женщина, еще одного местного жителя доставили в больницу с ранениями.