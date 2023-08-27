Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый

В результате обстрела центральной части Херсона в воскресенье погибла женщина и тяжело ранен мужчина, на Херсонщине также есть погибшая и раненый.

Источник: Херсонская ОГА, Херсонская областная прокуратура

последствия обстрела Херсона 27 августа, фото областной прокуратуры

Детали: По данным прокуратуры, около 15:00 оккупанты обстреляли Херсон, предположительно, из артиллерии.

Ранения, несовместимые с жизнью, получила женщина, которая находилась на улице. Также в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина.

Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе дома.

В Херсонской ОГА уточнили, что под обстрел попала центральная часть Херсона.

Перед этим около 12:40 оккупанты обстреляли село Вировка Тягинской громады. Из-за обстрела погибла 35-летняя женщина, еще одного местного жителя доставили в больницу с ранениями.