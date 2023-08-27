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Генерал Міллі: Україна може отримати F-16 у недалекому майбутньому

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 27 серпня 2023, 16:27
Генерал Міллі: Україна може отримати F-16 у недалекому майбутньому
Марк Міллі, фото Getty Images

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів, американський генерал Марк Міллі заявив, що Україна може отримати винищувачі F-16 "у недалекому майбутньому".

Джерело: Міллі в інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka, яке наводить Reuters, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Щодо F-16. Насправді справа рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони (українці – ред.), ймовірно, отримають F-16... у недалекому майбутньому".

Деталі: Він також прокоментував хід українського контрнаступу, зауваживши, що українським Збройним силам протистоять укріплені позиції російських окупантів, які протягом багатьох місяців готували мінні поля, танкові рови і так звані "зуби дракона".

"В українців залишилася значна кількість бойової сили, і це ще не кінець. Тому я думаю, що відверто кажучи, ще зарано говорити про успіх чи невдачу", – сказав Міллі.

Що передувало: ДаніяНідерланди і Норвегія оголосили про рішення передати Україні F-16.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен раніше заявляла, що доставка перших данських F-16 очікується ближче до Нового року.

Детальніше дивіться у відео Умови для F-16, дозвіл бити по Криму, де готуватимуть пілотів. Інтерв’ю Міноборони Нідерландів

Теми: авіаСШАвійна
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