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Генерал Милли: Украина может получить F-16 в скором будущем

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 27 августа 2023, 16:27
Генерал Милли: Украина может получить F-16 в скором будущем
Марк Милли, фото Getty Images

Председатель Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Марк Милли заявил, что Украина может получить истребители F-16 "в скором будущем".

Источник: Милли в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka, которое приводит Reuters, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Относительно F-16. На самом деле дело движется вперед. Итак, существует программа обучения, и они (украинцы – ред.), вероятно, получат F-16... в скором будущем".

Детали: Он также прокомментировал ход украинского контрнаступления, отметив, что украинским Вооруженным силам противостоят укрепленные позиции российских оккупантов, которые в течение многих месяцев готовили минные поля, танковые рвы и так называемые "зубы дракона".

"У украинцев осталось значительное количество боевой силы, и это еще не конец. Поэтому я думаю, что откровенно говоря, еще рано говорить об успехе или неудаче", – сказал Милли.

Что предшествовалоДанияНидерланды и Норвегия объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что доставка первых датских F-16 ожидается ближе к Новому году.

Подробнее смотрите в видео Условия для F-16, разрешение бить по Крыму, где будут готовить пилотов. Интервью Минобороны Нидерландов

Темы: авиаСШАвойна
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