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Росіяни намагаються вербувати українських біженців при перетині кордону - спецслужби Латвії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 27 серпня 2023, 16:47
Росіяни намагаються вербувати українських біженців при перетині кордону - спецслужби Латвії
ілюстративне фото flickr

Спецслужби РФ намагаються вербувати українських біженців на російській території під час процедури перетину кордону, повідомила Служба державної безпеки Латвії (СДБ). 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Проведений СДБ аналіз виявлених випадків свідчить, що спроби вербування військових біженців здебільшого відбуваються під час процедури перетину кордону на території Росії.

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, часто видаючи себе за прикордонників, проводять з українцями тривалі докладні інтерв'ю, які по суті є допитами. Їх розпитують про біографію, контакти в українських силових структурах і про те, що відбувається в зонах бойових дій.

Також українським біженцям ставлять запитання про дислокацію, тактику і підтримку Заходом українських сил. У більшості випадків метою поглибленого допиту є інформація, але в деяких випадках за ним також слідують відкриті спроби вербування, додають у СДБ Латвії.

Що передувало: Раніше американське видання The Washington Post дізналось подробиці розслідування мережі російських агентів у Польщі, які мали на меті здійснити диверсії для перешкоджання транспортуванню в Україну військової допомоги.

За даними журналістів, більшість затриманих у Польщі російських агентів – українці, яких вербували через Telegram.

Теми: РосіяЛатвіябіженці
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