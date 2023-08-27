Россияне пытаются вербовать украинских беженцев при пересечении границы - спецслужбы Латвии

Спецслужбы РФ пытаются вербовать украинских беженцев на российской территории во время процедуры пересечения границы, сообщила Служба государственной безопасности Латвии (СГБ).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Проведенный СДБ анализ выявленных случаев свидетельствует, что попытки вербовки военных беженцев в основном происходят во время процедуры пересечения границы на территории России.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, часто выдавая себя за пограничников, проводят с украинцами длительные подробные интервью, которые по сути являются допросами. Их расспрашивают о биографии, контактах в украинских силовых структурах и о том, что происходит в зонах боевых действий.

Также украинским беженцам задают вопросы о дислокации, тактике и поддержке Западом украинских сил. В большинстве случаев целью углубленного допроса является информация, но в некоторых случаях за ним также следуют открытые попытки вербовки, добавляют в СГБ Латвии.

Что предшествовало: Ранее американское издание The Washington Post узнало подробности расследования сети российских агентов в Польше, которые имели целью осуществить диверсии для препятствования транспортировке в Украину военной помощи.

По данным журналистов, большинство задержанных в Польше российских агентов – украинцы, которых вербовали через Telegram