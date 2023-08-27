У Румунії назвали останню перешкоду для навчання українських пілотів на F-16

Румунія найближчими днями очікує на необхідні документи, які дозволять розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Джерело: прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв’ю Financial Times, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Я очікую оформлення документів (для навчання пілотів – ред.) у найближчі кілька днів, і це остання перешкода".

Деталі: Чолаку додав, що вся логістика вже підготовлена.

Що передувало: Данія, Нідерланди і Норвегія оголосили про рішення передати Україні F-16.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція та Португалія.

Детальніше дивіться у відео Умови для F-16, дозвіл бити по Криму, де готуватимуть пілотів. Інтерв’ю Міноборони Нідерландів